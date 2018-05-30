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الشرطة الفرنسية تخلى مخيما للمهاجرين فى باريس

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:34 ص
الشرطة الفرنسية تخلى مخيما للمهاجرين فى باريس الشرطة الفرنسية - أرشيفية
رويترز
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بدأت الشرطة الفرنسية فى إجلاء مئات المهاجرين من مخيمات مؤقتة فى باريس، اليوم الأربعاء، فى الوقت الذى يواصل فيه الساسة الأوروبيون التعامل مع قضية اللاجئين التى أذكت صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة فى القارة.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز عشرات المهاجرين من المخيم الواقع بالقرب من قناة فى شمال باريس ينتظرون نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة. وجرت عملية إخلاء المخيم تحت أعين قوات شرطة مكافحة الشغب.

وسبق أن اتخذت فرنسا إجراءات لإخلاء مخيمات مهاجرين فى باريس لتبدأ مخيمات جديدة أخرى فى الظهور.

وتواجه أوروبا أزمة مهاجرين منذ عام 2015 فى أعقاب صراعات فى ليبيا وسوريا وحاول أكثر من مليون شخص من أفريقيا والشرق الأوسط الوصول إلى القارة بحرا عبر تركيا.

 

 


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