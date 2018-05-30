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السيطرة على حريق داخل غرفة تبريد بمحطة مترو الشهداء دون إصابات

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:09 م
السيطرة على حريق داخل غرفة تبريد بمحطة مترو الشهداء دون إصابات محطة مترو الشهداء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل غرفة تبريد فى محطة مترو الشهداء، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الغرف بمحطة مترو الشهداء، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

وأكد بيان لوزارة النقل، انبعاث أدخنة من مجرى الكابلات المغذية لمحطة التبريد والتهوية ( RB3 ) من محطة الشهداء خط أول، وتم عزلها، وجارى فحص أسباب الأدخنة دون التأثير على حركة القطارات والخط الأول يعمل كالمعتاد.

 

 

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