السلطات المكسيكية تعلن العثور على صحفى قتيلاً شمال شرقى البلاد

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أعلنت السلطات المكسيكية فى ولاية تاماوليباس، شمال شرقى المكسيك، العثور على جثة أحد الصحفيين العاملين بإحدى الجرائد داخل البلاد قتيلاً اليوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية -نقلاً عن مكتب الادعاء العام المكسيكي- أن جثة صحفى يُدعى "هيكتور جونزاليس انطونيو" عُثر عليها اليوم فى مدينة "سيوداد فيكتوريا " .



وأشارت الشبكة،نقلاً عن السلطات المكسيكية ، إلى أنه قد تم الاعتداء على الصحفى حتى الموت، وذلك من دون التطرق لأسباب ذلك.

وكان مسلحون فى 15 من مايو الجارى قد قتلوا فى ولاية تاباسكو المكسيكية أحد الصحفيين المحليين، كما عُثر فى 24 مايو الجارى كذلك على إحدى الصحفيات قتيلة فى منزلها بعد ضربها حتى الموت .