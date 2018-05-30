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السعودية تشترى 8 مروحيات جديدة للنقل الثقيل لتعزيز تفوقها العسكرى

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:56 م
السعودية تشترى 8 مروحيات جديدة للنقل الثقيل لتعزيز تفوقها العسكرى طائرة عسكرية للنقل الثقيل - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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كشفت المملكة العربية السعودية، عن شراء 8 مروحيات جديدة من طراز CH-47F Chinook، تستخدم للنقل الثقيل، ما يعطى قطاع النقل العسكرى ثقلا إضافيا.

 

وحسب صحف سعودية، تأتى هذه الصفقة ضمن العقود التى أبرمتها الشركة العالمية مع القوات البرية الملكية السعودية، فى إطار برنامج مبيعات عسكرى بمليارات الدولارات.

 

ومنح الجيش الأمريكى "بوينج" فى 25 مايو، عقدا بقيمة 26 مليون دولار لشراء 8 طائرات جديدة من طراز "شينوك" بأحدث إعدادات، لافتا إلى أن تجهيزها سيكون فى مصنع CH-47 التابع للشركة خارج فيلادلفيا حتى يوليو 2021، وفقا لوسائل إعلام عالمية.

 

ويمثل تعديل العقد جزءا من صفقة أكبر تم توقيعها فى أغسطس 2017 مقابل 222.5 مليون دولار؛ لتزويد المملكة بالطائرات متعددة الأغراض، حيث وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع ما يصل إلى 48 طائرة من طراز CH-47F  إلى السعودية، مقابل نحو 3.5 مليار دولار.

 

ويعد هذا الاتفاق جزءا من صفقة عززتها الرئاسة الأمريكية فى شهر مارس بقيمة 460 مليار دولار على مدى العقد المقبل، منها مبيعات عسكرية أجنبية بقيمة 110 مليارات باتت سارية على الفور من خلال 8 رسائل قبول، ومذكرة نوايا لتطوير القدرات العسكرية المستقبلية.

 

ونتيجة لهذه الصفقة، وقعت بوينج والسعودية مذكرة تفاهم تقوم الشركة العالمية بموجبها بتأسيس كيان صناعى محلى، وتوظيف الآلاف من العمال المحليين لتجميع وصيانة أساطيل طائرات الهليكوبتر العسكرية بالمملكة، بحسب الموقع.

 

ويؤسس أحد خطابات النوايا التى وقعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -فى إطار صفقة الأسلحة الشاملة- شراكة بين شركتى "لوكهيد مارتن" و"تقنية" السعودية؛ لدعم التجميع النهائى وإنجاز 150 طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك  S-70للخدمات.


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