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الحكومة: علاج مليون و900 ألف مواطن من فيروس سى حتى أبريل الماضى

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:39 م
الحكومة: علاج مليون و900 ألف مواطن من فيروس سى حتى أبريل الماضى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتبت هند مختار
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قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن الحكومة اليوم الأربعاء ، ناقشت برنامجها حول التخلص النهائى من فيروس سى فى مصر ، موضحا أن مصر كان لها تجرية سابقة فى الثمانينيات للتخلص نهائية من البلهارسيا وكذلك شلل الأطفال وتم التخلص منهم نهائيا

 

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن  المرحلة الأولى لبرنامج القضاء نهائيا على فيروس سى أن سعر الدواء لفيروس سى انخفض فى 2014 ، وبعدها تم إجراء نظام مميكن لمنظومة فيروس سى وتم القضاء على قوائم الانتظار وعلاج 800 الف مواطن .

 

وأوضح ان التوقعات كانت فى 2014 تقول إن مصر بها 5 مليون مواطن مصابون بفيروس سى وتم علاج مليون و900 ألف مواطن حتى أبريل من هذا العام ، وتم تقسيمهم إلى مليون و600 ألف مواطن علاج على نفقة الدولة و200 ألف مواطن نفقة فورية

 

وأوضح أن الفئة العمرية من 19 وحتى 60 عاما ويشكلون 47 مليون مواطن  هى الفئة المستهدفة من المسح الطبى الذى بدأت ديسمبر 2016.


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