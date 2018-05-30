الجمعية الفلكية: قمر رمضان يكتمل بدرًا الليلة فى سماء الوطن العربى

كتب محمود راغب

يكتمل القمر بدرًا اليوم الأربعاء، عند الساعة (2: 19 مساء بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض وهو القمر البدر الثالث والأخير خلال فصل الربيع هذه السنة وهى فرصة للتصوير الفوتوغرافى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيظهر فوق الأفق الشرقى مع غروب الشمس ويصل أعلى نقطة فى قبة السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالى.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق باللغط عن موعد اكتمال بدر شهر رمضان فيجب التوضيح أن ذلك يعتمد على طريقة بداية الشهر، موضحة أنه عندما يبدأ برؤية صحيحة للهلال فإن القمر يكتمل بدرا ليلة 13 أو 14، فى حين إذا بدأ الشهر بناء على حدوث "الاقتران" وليس على الرؤية فإن القمر يكتمل بدرا ليلة 14 أو 15 بحسب طول الشهر القمرى.

وأكدت أن العين المجردة عادة يصعب عليها تمييز أن القمر البدر ناقص خلال يوم قبل وبعد البدر، ولكن يمكن للراصد المتمرس ملاحظة أن القمر ناقص شيئا يسيراً جداً عند أحد أطرافه، إلى جانب أن كافة تطبيقات الهواتف المختصة بمتابعة مواعيد اطوار القمر وعمره مرتبطة بموعد حدوث الاقتران وليس الرؤية البصرية لهلال بداية الشهر.

وقالت إنه من ناحية أخرى يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر فى نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات .

وأشار التقرير إلى أنه خلال الليالى المقبلة سوف يشرق القمر متأخرا بحوالى الساعة كل يوم، وخلال بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط فى سماء الفجر والصباح الباكر، وفى ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه فى مرحلة البدر المكتمل.