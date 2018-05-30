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الجامعة العربية تدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:57 م
الجامعة العربية تدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة القدس
كتب مصطفى عنبر
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أدان الأمين المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، الدكتور سعيد أبو على، مصادقة وزير الجيش الإسرائيلى "أفيجدور ليبرمان" على بناء 3900 وحدة استيطانية فى المستوطنات الواقعة بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، ومصادقة مجلس التخطيط الإسرائيلى على بناء 2500 وحدة استيطانية لتوسيع المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة.

 

واعتبر أبو على فى تصريح له اليوم، إن هذا العدوان المستمر والمتواصل على الشعب الفلسطينى هو انتهاك لجميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة فى ظل غياب المساءلة الدولية وتشجيع الإدارة الأمريكية مستهترة ومتحدية لإرادة المجتمع الدولى.

 

كما أدان الأمين العام المساعد، بأشد العبارات استهداف الحكومة الاسرائيلية للتجمعات البدوية فى مناطق شرق القدس، لا سيما قرار المحكمة الاسرائيلية العليا الأخير الذى يقضى بهدم التجمع البدوى (أبو الحلو) بمنطقة الخان الأحمر والتهجير القسري لأكثر من 35 عائلة بدوية، بهدف استكمال الحلقة الاستيطانية التى تحاصر القدس المحتلة وتقطع أوصال الأرض الفلسطينية عبر توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" من جهة، واستكمال البناء الاستيطانى المعروف بـ "اى1" من جهة أخرى.


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