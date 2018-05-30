التعليم: مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال صفحات الغش

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات والهيئات للسيطرة على صفحات الغش الإلكترونى بالثانوية العامة .

وأوضحت الوزارة فى بيان أنه تم تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات مواقع التواصل الاجتماعى والتى يستغلها الأفراد القائمين على إدارتها فى الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكترونى للطلاب بلجان سير الامتحان، وقد تم التنسيق والتعاون فى هذا الشأن مع كلٍ من وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مخاطبة المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تتبع الروابط الإلكترونية التى تم رصدها من خلال فريق مكافحة الغش الإلكترونى لمواقع التواصل الاجتماعى التى تروج للغش وقام باستغلالها بعض الأفراد فى محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم قبل عقد الامتحان بوقتٍ كافٍ من منطلق كون امتحان الثانوية العامة أحد جوانب الأمن القومي.

وأكدت أنه تمت موافقة مجلس الوزراء الموقر على إسناد أعمال طباعة كراسات الامتحان وفقًا للبيانات الإحصائية التى تعدها الوزارة بإجمالى أعداد الطلاب، وكذا أعمال الصندقة لها إلى إحدى الجهات السيادية والتى تولت أعمال الطباعة خلال امتحانات العام السابق 2016/2017، والتى كان لها دورًا بارزًا وملموسًا فى نجاح العملية الامتحانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على انتظام التيار الكهربى طوال فترة سير الامتحان بمقار لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ولجان سير الامتحان وغرف العمليات المركزية واللامركزية، وتخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى انقطاع التيار الكهربى من خلال التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن ناحيته، قال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، أنه تم التنسيق مع وزارة الدفاع لنقل أوراق الامتحانات إلى بعض المحافظات باستخدام رحلات المجهود الجوى وأيضا تأمين لجان سير الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بالمحافظات الحدودية.

وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير الأعداد المناسبة من سيارات الإسعاف المجهزة لمواجهة الحالات الصحية الطارئة التى قد يتعرض لها العاملون بلجان النظام والمراقبة والقائمين على تقدير الدرجات على مستوى الجمهورية وكذا توفير طبيب أو زائرة صحية من الهيئة العامة للتأمين الصحى بكل لجنة من لجان السير طوال فترة سير الامتحان.

ولفتت الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الأوقاف للتوجيه لخطباء المساجد من خلال المنابر لتركيز خطبة يوم الجمعة الموافق 1/6/2018 والتى تسبق عقد الامتحان مباشرة حول القيم الدينية التى تحرم الغش وتجرمه والتأكيد على القيم والعادات المصرية الأصيلة المستمدة من التعاليم الدينية السمحة.

ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع قداسة البابا بطريرك الكرازة المرقسية للتوجيه للكنائس المصرية لتركيز عظة يوم الأحد الموافق 27/5/2018 والتى تسبق عقد الامتحان حول القيم الدينية التى تحرم الغش وتجرمه والتأكيد على القيم والعادات المصرية الأصيلة المستمدة من التعاليم الدينية السمحة.