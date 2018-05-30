التحرى عن النشاط الإجرامى لمتهم بسرقة سيارة فى مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لمحاولته سرقة سيارة مدير مبيعات، كما أمرت النيابة بالتحرى عن النشاط الإجرامى للمتهم.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من المواطن "محمد عبد الله محمد أحمد 46 سنة مدير مبيعات بشركة للأثاث والسجاد"، مقيم شبرا الخيمة أول قليوبية بأنه حال قيامه بركن سيارته أمام سوبر ماركت تقابل مع أحد الأشخاص ادعى أنه "سايس سيارات" فترك له السيارة وبداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها وحال عودته اكتشف سرقة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "طارق مصطفى محمد 17 سنة عاطل"، بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .

باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى .