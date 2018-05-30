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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "بورسعيد لصناعات التغليف" بـ14.3 مليون جنيه

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:00 ص
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "بورسعيد لصناعات التغليف" بـ14.3 مليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة بورسعيد لصناعات التغليف المتكاملة بقيمة 14.3 مليون جنيه بكمية تداول 33 ألف سهم خلال جلسة تداول الثلاثاء بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة بورسعيد للسكر بقيمة تداول 7.5 مليون جنيه بكمية تداول 75 ألف ورقة مالية.

وتم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية للأنظمة المتطورة والتكنولوجيا، لعدد 200 ألف سهم بقيمة 2 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على أسهم أفق جروب للخدمات التعليمية والتجارة لعدد 1890 سهم بقيمة 1.9 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 30.3 مليون جنيه بحجم تداول 582 ألف ورقة مالية.

 


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