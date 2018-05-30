الاحتلال يفرج عن 14 فلسطينيا من غزة ممن كانوا على متن سفينة الحرية

(أ ش أ)

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة الماضية عن 14 فلسطينيا ممن كانوا على متن سفينة الحرية بعدما اعترضت السفينة فى عرض البحر واقتادتها إلى ميناء أشدود.

وأبحرت السفينة من ميناء غزة البحرى صباحا، متجهة إلى الميناء القبرصي، بهدف كسر الحصار، قبل أن تسيطر عليها البحرية الإسرائيلية.

وقال أدهم أبو سلمية الناطق باسم "الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار"، فى تصريح له، إن الاحتلال أفرج عن جميع ركاب سفينة الحرية، باستثناء القبطان ومساعده وأحد المصابين، وأكد أن الهيئة "تتابع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المحتجزين الثلاثة".

ووصل المفرج عنهم قطاع غزة عبر معبر بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، شمالى قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فى وقت سابق أمس الثلاثاء، السيطرة على سفينة الحرية لكسر الحصار، والتى انطلقت صباحا، من ميناء مدينة غزة، بغرض كسر الحصار عن القطاع.

وذكر الجيش، فى بيان، أن "السفينة حاولت انتهاك الإغلاق البحرى وعلى متنها 17 شخصا، فتم إيقافها وسحبها ومن على متنها إلى ميناء أشدود (جنوب)"..