video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الإحصاء الفرنسى: الاتجار فى المخدرات يدر نحو 2.7 مليار يورو سنويا

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:08 ص
الإحصاء الفرنسى: الاتجار فى المخدرات يدر نحو 2.7 مليار يورو سنويا مخدرات ـ صورة أرشيفية
باريس (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشف معهد الاحصاء الوطنى فى فرنسا (إنسى) اليوم الأربعاء، أن الاتجار فى المخدرات بفرنسا يدر نشاطا اقتصاديا يقدر بنحو 2.7 مليار يورو سنويا أى ما يمثل أكثر بقليل من 0.1 نقطة من اجمالى الناتج المحلى.

وأوضح المعهد-فى تقرير نشره اليوم- أن الاتجار فى القنب الهندى يمثل مليار يورو من هذا المبلغ فى مقابل 800 مليون يورو للكوكايين.

و اوضح المعهد الذى يستند إلى بيانات البعثة الوزارية لمكافحة المخدرات و السلوك الادمانى أن تعاطى المخدرات فى فرنسا يقدر بنحو 3.1 مليار يورو سنويا الا أن 400 مليون يورو من هذا المبلغ هو حجم الواردات التى يجب احتسابها فى اجمالى الناتج المحلى للدول المعنية وليس لفرنسا.

وكان معهد "يوروستات" الأوروبى للإحصاءات قد طالب من الدول الأعضاء فى عام 2013 بادراج تجارة المخدرات والدعارة فى احصاءاتها الوطنية، باعتبارهما معاملات تجارية تتم بشكل توافقى وذلك بغية مواءمة بيانات البلدان الاوروبية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكالة الإحصاءات الفرنسية: عجز ميزانية فرنسا أفضل من المستهدف فى 2015

فرنسا

الاحصاء الفرنسى

الاتجار فى المخدرات

الكوكايين




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة