الإحصاء الفرنسى: الاتجار فى المخدرات يدر نحو 2.7 مليار يورو سنويا

باريس (أ ش أ)

كشف معهد الاحصاء الوطنى فى فرنسا (إنسى) اليوم الأربعاء، أن الاتجار فى المخدرات بفرنسا يدر نشاطا اقتصاديا يقدر بنحو 2.7 مليار يورو سنويا أى ما يمثل أكثر بقليل من 0.1 نقطة من اجمالى الناتج المحلى.

وأوضح المعهد-فى تقرير نشره اليوم- أن الاتجار فى القنب الهندى يمثل مليار يورو من هذا المبلغ فى مقابل 800 مليون يورو للكوكايين.

و اوضح المعهد الذى يستند إلى بيانات البعثة الوزارية لمكافحة المخدرات و السلوك الادمانى أن تعاطى المخدرات فى فرنسا يقدر بنحو 3.1 مليار يورو سنويا الا أن 400 مليون يورو من هذا المبلغ هو حجم الواردات التى يجب احتسابها فى اجمالى الناتج المحلى للدول المعنية وليس لفرنسا.

وكان معهد "يوروستات" الأوروبى للإحصاءات قد طالب من الدول الأعضاء فى عام 2013 بادراج تجارة المخدرات والدعارة فى احصاءاتها الوطنية، باعتبارهما معاملات تجارية تتم بشكل توافقى وذلك بغية مواءمة بيانات البلدان الاوروبية.