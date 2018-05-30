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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو المانحين لدعم قوة الساحل بغرب أفريقيا

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:03 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو المانحين لدعم قوة الساحل بغرب أفريقيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
رويترز
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ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس المانحين اليوم الثلاثاء تقديم مزيد من الدعم لقوة مجموعة الساحل (جي5) التى تقاتل لاحتواء متشددين فى غرب أفريقيا.

أدلى جوتيريش بالتصريحات خلال زيارة إلى مالى وهى أشد الدول تضررا من أنشطة المتشددين.

وتعهد مؤتمر فى فبراير شاركت فيه نحو 50 دولة منها الولايات المتحدة واليابان والنرويج بتقديم 414 مليون يورو (509 ملايين دولار) لقوة مجموعة الساحل المؤلفة من قوات من مالى والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.

ويجرى التخطيط لتشكيل القوة منذ سنوات لكنها لم تبدأ العمل سوى فى الشهور القليلة الماضية نظرا لقلة التمويل الذى حصلت عليه.

وقال جوتيريس عقب اجتماعه برئيس الوزراء سوميلو بوباى مايجا "ينبغى للمجتمع الدولى أن يدرك ضرورة تزويد دول الساحل الخمس بالدعم الذى يمكن التنبؤ به".

ووضع المسؤول الدولى أكاليل الزهور إحياء لذكرى مقتل نحو 170 عسكريا من قوة حفظ السلام فى مالى منذ عام 2013 وهى أكثر بعثة أممية عرضة للخطر بين كل البعثات فى أنحاء العالم.

وألقى العنف المتزايد فى مالى خاصة فى الشمال الصحراوى بظلال من الشك على فرص إجراء الانتخابات المقررة يوم 29 يوليو والتى أعلن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا يوم الاثنين أنه سيخوضها.

وسيطر متشددون على شمال مالى فى عام 2012 قبل أن تتدخل قوات فرنسية لطردهم من المنطقة فى عام 2013.


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