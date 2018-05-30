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الأزهر يدين حادث إطلاق النار ببلجيكا: الأديان السماوية ترفض سفك الدماء

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:25 م
الأزهر يدين حادث إطلاق النار ببلجيكا: الأديان السماوية ترفض سفك الدماء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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أدان الأزهر الشريف بشدة، حادث إطلاق النار، أمس الثلاثاء، في مدينة لييج البلجيكية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة  أشخاص بينهم شرطيان.

وأكد الأزهر الشريف، أن استهداف الأبرياء وترويع الآمنين عمل جبان وجريمة بغيضة تعد من الإفساد في الأرض، مشددًا على أن الأديان السماوية ترفض سفك الدماء، كما أن الله توعد مرتكبيها بأشد العقوبات، مطالبًا بضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على مثل هذه الأعمال الإرهابية، واستئصال خطرها الذي يهدد السلام العالمي.

ويتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لبلجيكا، ملكا وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على العالم بالأمن والسلام.


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الأزهر الشريف

حادث

اطلاق النار

بلجيكا




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