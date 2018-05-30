اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الأربعاء، وعلى رأسها تأكيد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن الدولة لديها خطة للتخلص السريع والنهائى من فيروس سى بمصر فى عام 2022.

وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

البنك المركزى يعلن ارتفاع ودائع البنوك إلى 3.4 تريليون جنيه.. و"المالية": تراجع عجز الموازنة لـ10.9% وزيادة دعم سلع التموين لـ47.5 مليار جنيه

"مصر لتأمينات الحياة": مليار جنيه حصيلة شهادة أمان فى 3 أشهر

الإفراج عن 920 سجينا بعفو رئاسى بمناسبة عيد تحرير سيناء

وزير الكهرباء: الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء فى وقته لتطوير الشبكات

القبض على مدير صومعة وأمين مخزن اختلسا 455 طن قمح فى الإسكندرية

الأرصاد: غدا طقس لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

وداعا سمراء النيل.. مديحة يسرى ترحل عن عمر يناهز 97 عاما

كوبر يلغى المران الصباحى للمنتخب فى إيطاليا ويكتفى بالتدريب المسائى استعدادا لودية كولومبيا.. وهانى أبوريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا