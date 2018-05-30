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الأربعاء، 30 مايو 2018 04:34 ص
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اصابة خمسة أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الصحراوى الغربى ببنى سويف

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:52 ص
اصابة خمسة أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الصحراوى الغربى ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى
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أصيب خمسة أشخاص، اليوم الاربعاء، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى، على الطريق الصحراوى الغربى نطاقة مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف .
 
واستقبل مستشفى الواسطى المركزى شمال محافظة بنى سويف، حسين أحمد حسين - 19 سنة مصاب كدمات وسحجات، ياسر رجب - 29 الفشن كدمات وسحجات، فرج نادى 48 مصاب كسر بالساق الأيسر، وجميعهم مقيمون مركز الفشن جنوب بنى سويف،سعد محمد -  47 سنة  مصابجروح وكدمات ومقيم مدينة القاهرة ،أحمد راضى عباس -  28 سنة ناصر مصاب كدمات وسحجات.
 
تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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