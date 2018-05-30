اصابة خمسة أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أصيب خمسة أشخاص، اليوم الاربعاء، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى، على الطريق الصحراوى الغربى نطاقة مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف .

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى شمال محافظة بنى سويف، حسين أحمد حسين - 19 سنة مصاب كدمات وسحجات، ياسر رجب - 29 الفشن كدمات وسحجات، فرج نادى 48 مصاب كسر بالساق الأيسر، وجميعهم مقيمون مركز الفشن جنوب بنى سويف،سعد محمد - 47 سنة مصابجروح وكدمات ومقيم مدينة القاهرة ،أحمد راضى عباس - 28 سنة ناصر مصاب كدمات وسحجات.

تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.