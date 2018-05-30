video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إضراب فى اليونان احتجاجا على إصلاحات مرتبطة ببرنامج المساعدة المالية

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:57 ص
إضراب فى اليونان احتجاجا على إصلاحات مرتبطة ببرنامج المساعدة المالية اليونان -أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

يشل إضراب لمدة 24 ساعة قطاع النقل والخدمات فى اليونان، اليوم الأربعاء، دعت إليه نقابات للاحتجاج على جولة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالدفعة الثالثة والأخيرة من برنامج الانقاذ المالى.

ويؤثر الإضراب على الملاحة الجوية والنقل فى المدن ويعطل خدمة العبارات والقطارات مع انطلاق الفصل السياحى.

ويتوقف مراقبو الطيران عن العمل لثلاث ساعات لغاية العاشرة، مما أدى إلى إعادة برمجة عشرات الرحلات، وتنظم تظاهرات احتجاج فى أثينا ومدن رئيسية أخرى خلال النهار.

وتقترب الحكومة اليسارية فى اليونان من نهاية برنامج صفقة الانقاذ البالغة ثلاثة مليارات يورو والتى حصلت عليها من دول منطقة اليورو تحت إشراف صندوق النقد الدولى.

ويتعين الموافقة على قانون جديد يتضمن الاصلاحات الأخيرة التى يطالب بها الدائنون ومنها إصلاح قطاع الطاقة الذى تهيمن عليه الحكومة فى البرلمان بحلول 14 يونيو.

وتأمل اليونان من الاجتماع المقرر فى 21 يونيو لوزراء المالية فى منطقة اليورو، أن يعطى الضوء الاخضر للإجراءات.

ونظم 50 اضراب عام تقريبا منذ تفجر الأزمة الاقتصادية فى اليونان فى 2010، ووقعت اليونان على ثلاث برامج مساعدة  فى 2010 و2012 و2015 - لكن انتعاشها الاقتصادى لا يزال هشا.

وتعتزم اليونان العودة إلى الأسواق المالية بعد انتهاء القرض الثالث من برنامج المساعدة فى 20 آغسطس 2018، لكن الأزمة السياسية فى إيطاليا تنذر برفع الفوائد على القروض وخصوصا إذا استمرت أجواء القلق بشأن استقرار منطقة اليورو.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية اليونان يطلع نظيره القبرصى على نتائج زيارته الأخيرة لأمريكا

نساء على رقعة الشطرنج.. هيلين..الجمال الخائن.. هربت من زوجها مع عشيقها وقامت أول حرب بين الشرق والغرب ثم عادت مع زوجها بعد انتصاره.. جمالها تسبب فى خراب اليونان وإبادة طروادة ومقتل أشجع الفرسان والأمراء

3 وديات تدق ناقوس الخطر فى الفراعنة قبل مونديال روسيا.. العقم الهجومى يطارد أبناء كوبر.. المنتخب يفشل فى الفوز أمام البرتغال واليونان والكويت.. بديل محمد صلاح يثير أزمة فنية.. والمدرب الأرجنتينى: لا تقلقوا

ماذا يحتاج كوبر فى ودية الفراعنة والكويت الليلة.. حسم قائمة الـ23 لاعبا.. تجهيز بديل محمد صلاح.. من يقود هجوم المنتخب بكأس العالم.. حسم صراع حراسة المرمى.. والبحث عن فوز معنوى بعد السقوط أمام البرتغال واليونان

اخبار عالميه

اليونان

اضراب

الشرطه اليونانيه




لا تفوتك
وزير بريطانى: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر دولة جاذبة للفرص الاستثمارية

وزير بريطانى: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر دولة جاذبة للفرص الاستثمارية

الجمعية الفلكية: قمر رمضان يكتمل بدرًا الليلة فى سماء الوطن العربى

الجمعية الفلكية: قمر رمضان يكتمل بدرًا الليلة فى سماء الوطن العربى

الولاية الأولى للرئيس السيسى تنتهى السبت.. جلسة خاصة بـ"النواب" لحلف يمين الفترة الثانية.. صلاح فوزى: الدستور أكد على أداء الرئيس القسم قبل البدء فى مهام عمله.. وبرلمانى: لم نبلغ رسميا بجلسة أداء اليمين

الولاية الأولى للرئيس السيسى تنتهى السبت.. جلسة خاصة بـ"النواب" لحلف يمين الفترة الثانية.. صلاح فوزى: الدستور أكد على أداء الرئيس القسم قبل البدء فى مهام عمله.. وبرلمانى: لم نبلغ رسميا بجلسة أداء اليمين

الإخوان تحكم تونس.. النهضة تفرض بقاء "الشاهد".. الغنوشى: زمن التنازلات انتهى.. الحركة تعرقل المسار الديمقراطى وتفكك التيار المدنى لاكتساح الانتخابات المقبلة.. ونداء تونس يهدد بالانسحاب

الإخوان تحكم تونس.. النهضة تفرض بقاء "الشاهد".. الغنوشى: زمن التنازلات انتهى.. الحركة تعرقل المسار الديمقراطى وتفكك التيار المدنى لاكتساح الانتخابات المقبلة.. ونداء تونس يهدد بالانسحاب

رغم التوقيع.. انتقال عمر السعيد لصفوف الزمالك ليس نهائيا

رغم التوقيع.. انتقال عمر السعيد لصفوف الزمالك ليس نهائيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة