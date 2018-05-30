إضراب فى اليونان احتجاجا على إصلاحات مرتبطة ببرنامج المساعدة المالية

(أ ف ب)

يشل إضراب لمدة 24 ساعة قطاع النقل والخدمات فى اليونان، اليوم الأربعاء، دعت إليه نقابات للاحتجاج على جولة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالدفعة الثالثة والأخيرة من برنامج الانقاذ المالى.

ويؤثر الإضراب على الملاحة الجوية والنقل فى المدن ويعطل خدمة العبارات والقطارات مع انطلاق الفصل السياحى.

ويتوقف مراقبو الطيران عن العمل لثلاث ساعات لغاية العاشرة، مما أدى إلى إعادة برمجة عشرات الرحلات، وتنظم تظاهرات احتجاج فى أثينا ومدن رئيسية أخرى خلال النهار.

وتقترب الحكومة اليسارية فى اليونان من نهاية برنامج صفقة الانقاذ البالغة ثلاثة مليارات يورو والتى حصلت عليها من دول منطقة اليورو تحت إشراف صندوق النقد الدولى.

ويتعين الموافقة على قانون جديد يتضمن الاصلاحات الأخيرة التى يطالب بها الدائنون ومنها إصلاح قطاع الطاقة الذى تهيمن عليه الحكومة فى البرلمان بحلول 14 يونيو.

وتأمل اليونان من الاجتماع المقرر فى 21 يونيو لوزراء المالية فى منطقة اليورو، أن يعطى الضوء الاخضر للإجراءات.

ونظم 50 اضراب عام تقريبا منذ تفجر الأزمة الاقتصادية فى اليونان فى 2010، ووقعت اليونان على ثلاث برامج مساعدة فى 2010 و2012 و2015 - لكن انتعاشها الاقتصادى لا يزال هشا.

وتعتزم اليونان العودة إلى الأسواق المالية بعد انتهاء القرض الثالث من برنامج المساعدة فى 20 آغسطس 2018، لكن الأزمة السياسية فى إيطاليا تنذر برفع الفوائد على القروض وخصوصا إذا استمرت أجواء القلق بشأن استقرار منطقة اليورو.