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الأربعاء، 30 مايو 2018 05:51 م
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أوزبكستان تعرب عن أملها فى عقد لقاء قمة بين ميرزييف وبوتين الخريف المقبل

الأربعاء، 30 مايو 2018 04:33 م
أوزبكستان تعرب عن أملها فى عقد لقاء قمة بين ميرزييف وبوتين الخريف المقبل بوتين
أ ش أ
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أعربت وزارة الخارجية الأوزبكية، اليوم الأربعاء، عن أملها فى عقد لقاء بين الرئيس الأوزبكى شوكت ميرزييف، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، فى فصل الخريف المقبل.

وقالت الوزارة - فى بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - :قبل كل شيء، من المخطط دراسة جدول الأعمال، حول مقترح اللقاء المخطط له فى فصل الخريف، بين الرئيسين شوكت ميرزييف وفلاديمير بوتين، فى طشقند".
والتقى وزير الخارجية الأوزبكى عبد العزيز كاميلوف، نظيره الروسى سيرجى لافروف، اليوم فى إطار زيارته الحالية لروسيا للمشاركة فى أعمال منتدى "قراءات يفغينى بريماكوف" بموسكو.
وناقش الجانبان العديد من القضايا الحالية لجدول الأعمال الروسى - الأوزبكى وتبادلا وجهات النظر حول المشاكل الإقليمية والدولية.

الجدير بالذكر، أن المنتدى البحثى العلمى الدولى "قراءات بريماكوف" مكرس لدراسة التراث العلمى والسياسى لرئيس وزراء روسيا الأسبق، يفغينى بريماكوف، حيث إن بريماكوف لم يكن أحد الساسة المخضرمين الكبار فى روسيا فحسب، بل وكان باحثا بارزا لعب دوراً كبيراً فى بناء دولة روسيا الحديثة، عبر مساهماته وقراراته ودراساته. ويجمع المنتدى مختلف السياسيين الروس، من مختلف التوجهات السياسية.

 

 


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