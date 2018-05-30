video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أنقرة: تركيا وأمريكا ستسيطران على منبج السورية لحين تشكيل إدارة جديدة

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:26 ص
أنقرة: تركيا وأمريكا ستسيطران على منبج السورية لحين تشكيل إدارة جديدة اوغلو
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن القوات التركية والأمريكية ستسيطر على منبج لحين تشكيل إدارة جديدة فى المنطقة.

وقال أوغلو اليوم الأربعاء، إن بلاده ستلبى احتياجاتها من مكان آخر إذا لم تسمح الولايات المتحدة لها بشراء طائرات إف-35 التى تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وقال تشاووش أوغلو أيضا للصحفيين وهو على متن طائرة أثناء عودته من زيارة لألمانيا إن السفير التركى فى واشنطن، الذى اُستدعى للتشاور بعدما قتلت القوات الإسرائيلية محتجين فلسطينيين فى غزة فى وقت سابق هذا الشهر، سيعود إلى العاصمة الأمريكية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا وأمريكا تضعان خارطة طريق للتعاون فى مدينة منبج السورية

مسؤول سورى: أمريكا أقامت قاعدة فى منبج بعد تهديدات تركية

قوات سوريا الديمقراطية: أمريكا وفرنسا تقيمان قاعدة عسكرية جديدة بمدينة منبج

وزير الخارجية التركى: سنتحرك مع أمريكا فى منبج السورية

اخبار عالميه

وزير الخارجيه التركى

تركيا

سوريا

منبج

امريكا




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة