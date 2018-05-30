أنقرة: تركيا وأمريكا ستسيطران على منبج السورية لحين تشكيل إدارة جديدة

رويترز

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن القوات التركية والأمريكية ستسيطر على منبج لحين تشكيل إدارة جديدة فى المنطقة.

وقال أوغلو اليوم الأربعاء، إن بلاده ستلبى احتياجاتها من مكان آخر إذا لم تسمح الولايات المتحدة لها بشراء طائرات إف-35 التى تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وقال تشاووش أوغلو أيضا للصحفيين وهو على متن طائرة أثناء عودته من زيارة لألمانيا إن السفير التركى فى واشنطن، الذى اُستدعى للتشاور بعدما قتلت القوات الإسرائيلية محتجين فلسطينيين فى غزة فى وقت سابق هذا الشهر، سيعود إلى العاصمة الأمريكية.