أمين رابطة العالم الإسلامى يوقع اتفاقية تعاون مع المفتى العام لجمهورية الشيشان

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وقع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مع المفتى العام فى جمهورية الشيشان الشيخ صلاح مجييف، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للرابطة فى مكة المكرمة، اتفاقية تعاون لتحقيق الأهداف المشتركة والاستفادة من الخبرات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الاتفاقية تضمنت تجسيد سبل التعاون المشترك فى نشر الوسطية والاعتدال ومكافحة الغلو والتطرف والإسلاموفوبيا، وبيان موقف الإسلام من الحركات المتطرفة والتيارات المنحرفة، على أن يقوم الطرفان بتنظيم لقاءات للأكاديميين والمفكرين والباحثين مع أتباع الثقافات والحضارات الأخرى لبحث موضوعات الحوار والتعاون من أجل تصحيح صورة الإسلام وإبراز قيمة الإنسانية العالمية ودعم الوسطية والاعتدال والتسامح والعدل والتفاهم والسلام بين الشعوب، كما اشتملت اتفاقية التعاون على عدد من البنود التى تعزز من توفير المنح الدراسية للطلاب، وخدمة كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم، وكذلك الاهتمام باللغة العربية فى أوساط الشعوب المسلمة غير العربية (الأقليات المسلمة).