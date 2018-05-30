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أمن الشرقية يعيد مسجونا بعد هروبه بساعات من قسم ثان العاشر

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:45 م
أمن الشرقية يعيد مسجونا بعد هروبه بساعات من قسم ثان العاشر حمله امنية - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم ثانى العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، من إعادة مسجون، لاذ بالفرار أمس، أثناء الزيارة الأسبوعية، بعد ساعات من هروبه وتم القبض عليه أثناء اختبائه بحلوان.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بهروب أحد المساجين المحتجزين بقسم ثانى العاشر من رمضان، أثناء الزيارة.

 

تبين من التحريات الأولية، أن الزيارة الأسبوعية لقسم ثانى العاشر كان المقرر لها أمس، وأن المتهم "أسامة ر ع" 35 سنة، مقيم عزبة الهجانة المعصرة حلوان، المحبوس على ذمة القضية رقم 1625 جنح قسم ثانى لسنة 2018، كان لديه زيارة من زوجته، وأثناء الزيارة تصادف دخول مأمورية من المحتجزين العائدين من النيابة، وكانت قوات التأمين مشغولة معهم، فاستغل السجين الأمر، وقام بارتداء تشيرت فوق ملابسه، ولاذا بالفرار.

 

بعد إتمام الزيارة، تبين عدم تواجد المسجون، وبعد ساعات من اكتشاف الواقعة، تمكنت مأمورية من ضباط البحث الجنائى بقسم ثانى وفرع العاشر من ضبط السجين وإعادته لمحبسه، وتبين أنه محتجز بتاريخ 7 مارس، على ذمة قضية تحرش وهتك عرض، وأنه عامل بإحدى الشركات بالعاشر من رمضان، وجارى اتخاذ الإجراءت القانوينة.

 


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