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أفراد عصابة الأفارقة سارقو الطلبة الأجانب يعترفون: نفذنا 4 وقائع سرقة

الأربعاء، 30 مايو 2018 03:00 ص
أفراد عصابة الأفارقة سارقو الطلبة الأجانب يعترفون: نفذنا 4 وقائع سرقة قفص اتهام- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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اعترف أفراد عصابة الأفارقة المتهمين بسرقة الطلبة الأجانب بارتكاب 4 وقائع، منهم سرقة هاتف محمول ومتعلقات شخصية من داخل مسكن طالب ماليزى الجنسية، وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب" من داخل مسكن طالب ماليزى الجنسية.

كلفت نيابة مدينة نصر الجزئية، رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لتشكيل عصابى من الأفارقة تخصصوا فى سرقة الطلبة الأجانب، وبيان وجود ضحايا أخرين من عدمه، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط صمويل قوج أكوى 17 سنة، عاطل، ويوسف جاستين دين 19 سنة عاطل، وويلون جوزيف يتليان، 17 سنة، وكلمنت بلال كلمن تعطيه، 21 سنة، وجميعهم سودانيون، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات الطلبة الاجانب المقيمين بدائرة القسم كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

اعترف المتهمون بارتكاب حادثين بذات الأسلوب، وسرقة هاتف محمول ومتعلقات شخصية من داخل مسكن طالب ماليزى الجنسية، وسرقة جهاز كمبيوتر " لاب توب" من داخل مسكن طالب ماليزى الجنسية.

كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "حسن النية"، عامل بمحل الكترونيات كائن بمنطقة عزبة الهجانة، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين والمضبوطات واتهماهم بسرقتهما بالإكراه، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الاصلية، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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