أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 30-5-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 30-5-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 943.575 مليار جنيه.

"المصرية للاتصالات" توقع تمويل صينى ب200 مليون دولار

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوى عن توقيعهما اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل طويل الأجل بقيمة 200 مليون دولار مقدمة من مؤسسات صينية، وهى بنك الصين والبنك الصينى للاستيراد وتأمين الائتمان.

وتساهم هواوى فى هذه الاتفاقية، بحسب بيان صحفى اليوم الأربعاء، بتقديم شروط تمويلية تنافسية للشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم استخدام التمويل لبناء شبكة الجيل الرابع وتطوير شبكات البنية الفقرية للمصرية للاتصالات بالتعاون مع هواوى، وتمتد مدة التسهيل 48 شهرا مع فترة سماح تصل إلى 24 شهرا.

وقال أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تسعى لتنفيذ العديد من الخطط التوسعية خلال الأعوام المقبلة، لذا تعمل إدارة الشركة على توفير التمويل طويل الأجل اللازم لتمويل تلك الخطط بأقل تكلفة ممكنة وشروط سداد ملائمة مع توقيت توافر التدفقات النقدية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه فى مجال الاتصالات فى مصر.

وأضاف البحيرى، أن التمويل يمنح الشركة المصرية للاتصالات، حلول مالية تمكنها من تنفيذ عمليات شراء بصورة أكثر سلاسة، كما يدعم التسهيل شركة هواوى فى زيادة حجم أعمالها فى مصر.

البورصة تربح 10.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 943.575 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم 968 مليون جنيه، بحجم تداول 172 مليون ورقة مالية بعدد عمليات 19 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 56.91% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 31.78%، والعرب على 11.31% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.57% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.42%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 19.1 مليون جنيه، 76.4 مليون جنيه، 38.1 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 103.9 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 16760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2865 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 17029 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 847 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2159 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 120 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

إيقاف الشركة الخليجية 30 يوما

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقبول تظلم الشركة الخليجية لتداول الأوراق المالية، شكلاً ورفضه موضوعاً، لذا سيتم تفعيل قرار وقف الشركة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من يوم 31/05/2018 حتى يوم 29/06/2018.

وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارا رقم (533) لسنة 2018، والمتضمن في مادته الأولى على وقف شركة الخليجية لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذارين المؤرخين 08/06/2017، 20/07/2017.