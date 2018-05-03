25 ألفا و368 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان







أسوان – عبد الله صلاح

انطلقت صباح اليوم، الخميس، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2017/2018.

وأكد مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن هناك 25 ألفا و368 طالبا وطالبة فى مختلف مدارس "عام ولغات وخاص ودمج ومنازل"، يؤدون أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء، أمام 283 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية "أسوان 61 لجنة" و"دراو 21 لجنة" و"نصر النوبة 35 لجنة" و"كوم امبو 71 لجنة" و"إدفو 95 لجنة".

وأوضح كيل وزارة التربية والتعليم، فى بيان صحفى، بأن امتحانات الشهادة الإعدادية تنتهى يوم الأربعاء الموافق 9/5/2018، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للجميع، باستثناء مدارس اللغات التى تنهى امتحاناتها يوم الخميس الموافق 10/5/2018م بامتحان مواد اللغات الأجنبية "مستوى رفيع".

وأشار إلى أنه يتابع التزام الجميع بالقواعد والتعليمات العامة المنظمة لسير العملية الامتحانية لضمان حسن سير العمل باللجان، مع الالتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان دون إرهاب للطلاب وتوفير المناخ المناسب والتصدى لمحاولات الغش، مؤكداً أنه تم مراعاة أن تكون اللجان نظيفة وجيدة الإضاءة والتهوية مع ضرورة توافر مبردات المياه والمراوح بالإضافة إلى وجود عناصر الأمن والزائرة الصحية بكل لجنة لضمان راحة وسلامة الطلاب، لافتاً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لتلقى أى شكاوى أو مشكلات ترد من الطلاب أو أولياء أمورهم.