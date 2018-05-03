18 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة







بورسعيد – محمد فرج

أعلنت اليوم الخميس موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 18 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 4 سفن ويتراكى على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد ، دخول سفينة ويتراكى على الأرصفة سفينة واحدة ومن المنتظر دخول سفينة ، كما سجل الميناء خروج 1 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة آخرى .

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .