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12 خبيرا تعليميا يواصلون مراجعات نهاية العام لطلبة الثانوية بشمال سيناء

الخميس، 03 مايو 2018 11:04 ص
12 خبيرا تعليميا يواصلون مراجعات نهاية العام لطلبة الثانوية بشمال سيناء جانب من القافلة التعليمية بشمال سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
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واصل 12 خبيرا تعليميا من أساتذة المناهج ومقدمى البرامج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، مراجعات نهاية العام الدراسى لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء، وهم يمثلون قافلة تعليمية متكاملة دفعت بها وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم لشمال سيناء، للمرة الثالثة على التوالى خلال شهر أبريل ومايو الجارى.

وقال محمد الجندى، ممثل وزارة الشباب والرياضة والمشرف على القافلة  لـ"اليوم السابع"، إنها تصل شمال سيناء للمرة الرابعة، موضحا أنه سبق وتم الدفع بقافلة لطلبة مدارس قرية الروضة فى النصف الأول من العام الدراسى، و3 قوافل فى نهاية العام الدراسى، بينهما قافلة لطلبة مدارس بئر العبد وقافلتان لطلبة مدارس العريش ورفح والشيخ زويد.

وأضاف، أنه يتم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومحافظة شمال سيناء، نقل الطلبة من كافة أماكنهم لحضور المحاضرات فى مقر جامعة العريش يوميا، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.


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