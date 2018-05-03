‏مقتل مزارع فى تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية السمطا بقنا

مقتل مزارع فى تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية السمطا بقناالخميس، 03 مايو 2018 01:09 م
اللواء علاء العياط مدير أمن قنا
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لقى مزارع مصرعه متأثرآ بإصابته بطلقات نارية، نتيجة تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية السمطا بمركز دشنا شمالى محافظة قنا.
كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ يفيد بمصرع "طه.أ.ب" 30 عامآ مزارع، متوفى متأثرًا بإصابته بطلقات نارية، عقب تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بنجع "الخطاطبة" بقرية السمطا شمالي قنا، وتحرر محضرا عن الواقعة، فيما أخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
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