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‏مقتل مزارع فى تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية السمطا بقنا

الخميس، 03 مايو 2018 01:09 م
‏مقتل مزارع فى تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية السمطا بقنا اللواء علاء العياط مدير أمن قنا


قنا - وائل محمد
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لقى مزارع مصرعه متأثرآ بإصابته بطلقات نارية، نتيجة تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية السمطا بمركز دشنا شمالى محافظة قنا.



كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ يفيد بمصرع "طه.أ.ب" 30 عامآ مزارع، متوفى متأثرًا بإصابته بطلقات نارية، عقب تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بنجع "الخطاطبة" بقرية السمطا شمالي قنا، وتحرر محضرا عن الواقعة، فيما أخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.‏

 


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