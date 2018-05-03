وكيل صحة الأقصر يعلن تنظيم دورة تدريبية للدفعة الجديدة من أطباء الأسنان







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه فى اطار الخطة التدريبية لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، تم تنظيم دورة تدريبية متقدمة للدفعة الجديدة من أطباء الأسنان تحت إشراف نخبة متميزة من أساتذة طب الأسنان بجامعة أسيوط، وذلك للارتقاء بالمستوى الفنى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة – في بيان صحفي - أن الدورة التدريبية استمرت 6 أيام حيث تم تدريب 21 طبيباً وطبيبة من دفعة 2018 من أطباء الأسنان على تخصص طب الأسنان ومكافحة العدوى وعلم الادارة.

وأشار "عبد الجواد" إلى أنه فى اطار التوجيهات المستمرة لمحافظ الأقصر محمد بدر بأهمية العمل على تطوير المنظومة الصحية، يتم تنظيم تدريبات دورية لكافة العاملين التابعين للمديرية سواء أطباء أو إداريين لضمان تقديم الخدمة اللائقة التى يستحقها أهالى الأقصر.