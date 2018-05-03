video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة الأقصر يعلن تنظيم دورة تدريبية للدفعة الجديدة من أطباء الأسنان

الخميس، 03 مايو 2018 10:57 ص
وكيل صحة الأقصر يعلن تنظيم دورة تدريبية للدفعة الجديدة من أطباء الأسنان الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه فى اطار الخطة التدريبية لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، تم تنظيم دورة تدريبية متقدمة للدفعة الجديدة من أطباء الأسنان تحت إشراف نخبة متميزة من أساتذة طب الأسنان بجامعة أسيوط، وذلك للارتقاء بالمستوى الفنى.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة – في بيان صحفي - أن الدورة التدريبية استمرت 6 أيام حيث تم تدريب 21 طبيباً وطبيبة من دفعة 2018 من أطباء الأسنان على تخصص طب الأسنان ومكافحة العدوى وعلم الادارة.
 
وأشار "عبد الجواد" إلى أنه فى اطار التوجيهات المستمرة لمحافظ الأقصر محمد بدر بأهمية العمل على تطوير المنظومة الصحية، يتم تنظيم تدريبات دورية لكافة العاملين التابعين للمديرية سواء أطباء أو إداريين لضمان تقديم الخدمة اللائقة التى يستحقها أهالى الأقصر.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 مايو.. مؤتمر لقسم الأمراض العصبية لكلية طب قنا بمحافظة الأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

دورات تدريبية لاطباء الاسنان

اخبار مصر

وزارة الصحة

اخبار المحافظات




لا تفوتك
آبى أحمد يؤكد التزام أثيوبيا بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه النيل

آبى أحمد يؤكد التزام أثيوبيا بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه النيل

كل ما تريد معرفته عن قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها العادلى

كل ما تريد معرفته عن قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها العادلى

«الخليفة حى».. اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته فى يوليو الماضى.. مخابرات بغداد تنجح فى اعتقال الإرهابى فى الأراضى التركية.. وأجهزة الأمن تتحرك لتأمين الانتخابات التشريعية فى البلاد

«الخليفة حى».. اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته فى يوليو الماضى.. مخابرات بغداد تنجح فى اعتقال الإرهابى فى الأراضى التركية.. وأجهزة الأمن تتحرك لتأمين الانتخابات التشريعية فى البلاد

5 لاعبين ينتظر كوبر تألقهم فى شهر مايو استعداداً لمونديال روسيا.. تألق كهربا و رمضان صبحي.. عودة إكرامى لحراسة مرمى الأهلى.. تأثر مستوى عبدالله السعيد بالدورى الفنلدى.. فك نحس الهجوم بتألق الغزال و مروان

5 لاعبين ينتظر كوبر تألقهم فى شهر مايو استعداداً لمونديال روسيا.. تألق كهربا و رمضان صبحي.. عودة إكرامى لحراسة مرمى الأهلى.. تأثر مستوى عبدالله السعيد بالدورى الفنلدى.. فك نحس الهجوم بتألق الغزال و مروان

تركى آل الشيخ يكلّف قانونيين بملاحقة مروجى الأكاذيب..و50 ألف لكل لاعب بالأهلى حال الفوز على الترجى

تركى آل الشيخ يكلّف قانونيين بملاحقة مروجى الأكاذيب..و50 ألف لكل لاعب بالأهلى حال الفوز على الترجى

محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام الكويت بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا

محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام الكويت بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة