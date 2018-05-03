وكيل زراعه كفر الشيخ : إزالة 24 حالة تعدي وتسويق 108 ألف طن قمح

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال عبدالرافع عبدالعظيم ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، حملة مديرية الزراعة تمكنت من إزالة 24 حالة تعدى على مساحة فدان على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة ، مؤكداً أنه تم زراعة 8 ألاف فدان أرز ، وزراعة ذرة بيضاء فى أكثر من 6 ألف فدان ، وتم حصاد 219 ألف فدان قمح ، وفدان كتان ، وحصاد 60 ألف فدان بنجر .

وأضاف عبدالعظيم ،فى بيان كما تم إخلاء وحرث وتخطيط لزراعة القطن هذا العام لأكثر من 90 ألف فدان ،زُرع منها أكثر من 71 ألف فدان حتى الآن فى جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة ،و تم نقل 20 ألف إردب من بذرة القطن للجمعيات ، وتوزيع 17 ألف إردب منها،و تم تسويق 108 ألف طن قمح على مستوى قطاعات المحافظة لـلبنك المصرى الزراعى، والشركة القابضة مطاحن،والشركة القابضة وبالصوامع .

وقال وكيل وزارة الزراعة ، تم علاج مساحة 900 فدان قطن من الآفات الأولى وتطهير 73 كيلو متر من المراوي ،و 76 كيلو من المصارف ، وأنه تفقد مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز كفر الشيخ و قلين ودسوق و الرياض و سيدي سالم.