video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 09:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل زراعه كفر الشيخ : إزالة 24 حالة تعدي وتسويق 108 ألف طن قمح

الخميس، 03 مايو 2018 09:10 م
وكيل زراعه كفر الشيخ : إزالة 24 حالة تعدي وتسويق 108 ألف طن قمح حملات ازاله - ارشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

قال عبدالرافع عبدالعظيم ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ،  حملة مديرية الزراعة تمكنت من  إزالة 24 حالة تعدى  على مساحة فدان على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة ، مؤكداً أنه تم زراعة 8 ألاف فدان أرز ، وزراعة ذرة بيضاء فى  أكثر من 6 ألف فدان  ، وتم  حصاد 219 ألف فدان  قمح ، وفدان كتان ، وحصاد  60 ألف فدان بنجر .

وأضاف عبدالعظيم ،فى بيان  كما تم إخلاء وحرث وتخطيط لزراعة القطن هذا العام لأكثر من 90 ألف فدان ،زُرع منها أكثر من 71 ألف فدان حتى الآن فى جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة ،و تم نقل 20 ألف إردب من بذرة القطن للجمعيات ، وتوزيع 17 ألف إردب منها،و تم تسويق 108 ألف طن  قمح على مستوى قطاعات المحافظة لـلبنك المصرى الزراعى، والشركة القابضة مطاحن،والشركة القابضة وبالصوامع .

وقال وكيل وزارة الزراعة ، تم علاج مساحة  900 فدان قطن  من الآفات الأولى  وتطهير 73 كيلو متر من المراوي ،و 76 كيلو من المصارف ، وأنه  تفقد مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز  كفر الشيخ و قلين ودسوق و الرياض و سيدي سالم.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة 219 حالة تعديات على الأراضى الزراعية فى حملة بكفر الشيخ

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

قمح

قطن

بنجر

مديريه الزراعه




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة