وصول وسفر 5217 راكب و معتمر و تداول 1165 شاحنة بموانئ البحر الأحمر







جنوب سيناء فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين مسرة و نما اكسبريس و على متنهم 600 راكب و 70 شاحنة بضائع و 22 شاحنة عفش ركاب و 23 سيارة كما تغادر اربع سفن وهى عمان ، الرياض ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 296 راكب و 185 شاحنة و 15 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة وادى سفاجا و على متنها 63 ألف طن قمح روسى و ثلاث سفن اخرى و هى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 455 راكب و 109 شاحنة بضائع و 10 شاحنة عفش ركاب و 26 سيارة وغادرت السفينة العبارة محبة و على متنها 165 معتمر متجهة الى ميناء ينبع و السفينتين مسرة و نما اكسبريس و على متنهم 178 راكب و 62 شاحنة و 7 سيارة.

على جانب أخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1829 راكب منهم 270 معتمر و تداول 249 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن و هى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنهم و على متنها 676 راكب منهم 181 معتمر و 4 باص عمرة و 20 براد و 21 تريلا و 5 سيارة كما تغادر السفينة سينا و على متنها 43 راكب و 13 تريلا و 29 براد.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنهم و على متنها 808 راكب منهم 89 معتمر و 2 باص عمرة و 40 براد و 37 تريلا و 1 سيارة و 2 باص جيت و غادرت ثلاث سفن و هى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنهم 302 راكب و 53 براد و 36 تريلا و 2 باص جيت.