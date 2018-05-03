وزيرة التخطيط تصل السويس لافتتاح المراكز التكنولوجية بالأحياء







السويس - سيد نون

وصلت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط إلى محافظة السويس لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والتى تتكون من 5 أحياء، هى: السويس، وفيصل، والأربعين، والجناين، وعتاقة، يرافقها اللواء أحمد حامد محافظ السويس.

وكان فى استقبالها اللواء أحمد حامد محافظ السويس، فى صالة كبار الزوار بأكاديمية النصر للبترول، لعقد مؤتمر بالأكاديمية يتخلل عرضا خطة المحافظة، وتكريم المتدربين فى المراكز التكنولوجية.

يأتى الافتتاح فى إطار المشروع القومى الذى تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة أداء الجهاز الإدارى للدولة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس الوزراء؛ لتفعيل منظومة الشبّاك الواحد وتقديم خدمات المواطنين إلكترونيًا.