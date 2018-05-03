video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزيرة التخطيط تصل السويس لافتتاح المراكز التكنولوجية بالأحياء

الخميس، 03 مايو 2018 10:46 ص
وزيرة التخطيط تصل السويس لافتتاح المراكز التكنولوجية بالأحياء الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط


السويس - سيد نون
إضافة تعليق

وصلت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط إلى محافظة السويس لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والتى تتكون من 5 أحياء، هى: السويس، وفيصل، والأربعين، والجناين، وعتاقة، يرافقها اللواء أحمد حامد محافظ السويس.
 
وكان فى استقبالها اللواء أحمد حامد محافظ السويس، فى صالة كبار الزوار بأكاديمية النصر للبترول، لعقد مؤتمر بالأكاديمية يتخلل عرضا خطة المحافظة، وتكريم المتدربين فى المراكز التكنولوجية. 
 
يأتى الافتتاح فى إطار المشروع القومى الذى تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة أداء الجهاز الإدارى للدولة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس الوزراء؛ لتفعيل منظومة الشبّاك الواحد وتقديم خدمات المواطنين إلكترونيًا.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة التخطيط تفتتح اليوم المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية بالسويس

السويس

محافظة السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
آبى أحمد يؤكد التزام أثيوبيا بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه النيل

آبى أحمد يؤكد التزام أثيوبيا بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه النيل

كل ما تريد معرفته عن قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها العادلى

كل ما تريد معرفته عن قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها العادلى

«الخليفة حى».. اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته فى يوليو الماضى.. مخابرات بغداد تنجح فى اعتقال الإرهابى فى الأراضى التركية.. وأجهزة الأمن تتحرك لتأمين الانتخابات التشريعية فى البلاد

«الخليفة حى».. اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته فى يوليو الماضى.. مخابرات بغداد تنجح فى اعتقال الإرهابى فى الأراضى التركية.. وأجهزة الأمن تتحرك لتأمين الانتخابات التشريعية فى البلاد

5 لاعبين ينتظر كوبر تألقهم فى شهر مايو استعداداً لمونديال روسيا.. تألق كهربا و رمضان صبحي.. عودة إكرامى لحراسة مرمى الأهلى.. تأثر مستوى عبدالله السعيد بالدورى الفنلدى.. فك نحس الهجوم بتألق الغزال و مروان

5 لاعبين ينتظر كوبر تألقهم فى شهر مايو استعداداً لمونديال روسيا.. تألق كهربا و رمضان صبحي.. عودة إكرامى لحراسة مرمى الأهلى.. تأثر مستوى عبدالله السعيد بالدورى الفنلدى.. فك نحس الهجوم بتألق الغزال و مروان

الأهلى يفقد وليد أزارو أمام كمبالا سيتى الأوغندى والمصرى البورسعيدى

الأهلى يفقد وليد أزارو أمام كمبالا سيتى الأوغندى والمصرى البورسعيدى

محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام الكويت بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا

محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام الكويت بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة