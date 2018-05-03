مكتبة الإسكندرية تنظم فعالية "هى تستطيع" للتمكين الاقتصادى للمرأة







الإسكندرية ــ جاكلين منير

ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى التابع لمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع "إنتربرنيل" فعالية "هي تستطيع" SHE CAN، أكبر حدث لرائدات الأعمال بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع المصري من خلال التعليم والتدريب وربطها بجميع الموارد الممكنة، وذلك يوم السبت الموافق 5 مايو بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتعد زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 7% من أهم خطط مصر للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك أصبح الحرص على التمكين الاقتصادي للمرأة مدرجًا على أولوية جدول أعمال الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين وكذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي. ومع ذلك فإن تمثيل المرأة لا يتناسب مع القوى العاملة في مجال الأعمال. وبما أن النساء في مصر ما زلن يكافحن لتأخذ مكانها الصحيح في الاقتصاد، فإن هناك حاجة إلى نهج محدد الأهداف ومستدام لزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر.

وسيقوم الحدث بعرض أهم تجارب وخبرات رائدات الأعمال في مجالات مختلفة تضم التعليم، الإعلام، التكنولوجيا، الصناعات المرتبطة بالإبداعات الفنية، بالإضافة إلى مجموعة مختلفة من الأنشطة مثل: ورش عمل في مجال إدارة الوقت، تعدد المهام وكيفية الموازنة بينها وبين الحياة الاجتماعية، وجلسات توجيه فردية في مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع، وأنشطة مختلفة ستساعد على بناء علاقات مع رائدات أخريات، وصاحبات مشروعات في مجالات مختلفة.