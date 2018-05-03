مقتل وإصابة 4 من عناصر الشرطة فى هجوم لداعش على نقطة أمنية بديالى







بغداد(أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، بمقتل شرطى وإصابة ثلاثة أخرين فى هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش على نقطة أمنية شمال شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إن الهجوم الذى شنه داعش على نقطة أمنية فى وادى العوسج فى أطراف ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) فى ساعة متأخرة من مساء أمس، أسفر عن مقتل شرطى وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم بحالة حرجة، مضيفا أن الوضع الأمنى فى العوسج تحت السيطرة.. والأجهزة الامنية تفرض طوقا مشددا بالوقت الراهن حول المنطقة تحسبا لأى طارئ.

ومن جانبه، نفى قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن فقدان أثر ثلاثة عناصر من الشرطة عقب تعرض نقطة أمنية فى أطراف جلولاء لهجوم من قبل تنظيم داعش مساء أمس.

وأضاف العزاوى أن أفراد الأمن تصدوا ببسالة وشجاعة للهجوم وتم إحباطه، والوضع الآن تحت السيطرة الامنية، داعيا وسائل الاعلام إلى تحرى الدقة فى نقل الأخبار.