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مفوضية الانتخابات فى ليبيا تعلن مقتل 13 من موظفيها بتفجير طرابلس

الخميس، 03 مايو 2018 12:51 م
مفوضية الانتخابات فى ليبيا تعلن مقتل 13 من موظفيها بتفجير طرابلس تفجير مفوضية الانتخابات بطرابلس


كتب - أحمد جمعة
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أعلنت المفوضية الليبية للانتخابات فى ليبيا، مقتل 13 من موظفيها فى استهداف مقرها بالعاصمة طرابلس، أمس الأربعاء، وأعربت عن تمسكها بمواصلة العمل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن التداول السلمى للسلطة.

 

وقالت المفوضية فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إن هذا الهجوم هو استهداف لكل الليبيين ومكتسباتهم الديمقراطية وتطلعاتهم نحو الأمن والأمان والاستقرار.

 

وأكدت استمرار جهودها لإجراء "انتخابات حرة نزيهة تضمن التداول السلمى للسلطة"، وتحقيق أهداف وطموحات الليبيين، الذين قالوا كلمتهم الفصل بتسجيل 2,438,769 ناخبا فى سجل الناخبين استعدادا للعملية الانتخابية المقبلة.

 

ونعت المفوضية فى بيانها، 13 من موظفيها قتلوا فى الهجوم.

 

وفجر إرهابيون ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى مقر المفوضية الانتخابات؛ ما أدى لمقتل 14 شخصا وإصابة 20 آخرين.

 

 


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