مصدر ليبى: حملة مداهمات وتحقيق مع إرهابيين يشتبه فى تورطهم بتفجير المفوضية

مصدر ليبى: حملة مداهمات وتحقيق مع إرهابيين يشتبه فى تورطهم بتفجير المفوضيةالخميس، 03 مايو 2018 12:49 م
تفجير مفوضية الانتخابات بطرابلس
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أفاد مصدر أمنى ليبى رفيع المستوى أن القوات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الوطنى، قامت بحملة مداهمات لأوكار تنظيم داعش الإرهابى فى طرابلس، مؤكدا أنه يجرى التحقيق مع إرهابيين فى سرية تامة، وذلك على خلفية تفجير مفوضية الانتخابات فى العاصمة طرابلس.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، اعتقال بعض المشتبه بهم فى الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات فى طرابلس، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تشن حملة مداهمات واسعة منذ فجر اليوم الخميس، على أوكار عناصر إرهابية متطرفة تتمركز فى العاصمة الليبية طرابلس.
وفى سياق متصل، قال وزير الخارجية فى حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة، إن الهجوم على مقر المفوضية العامة للانتخابات فى طرابلس كان متوقعا بسبب وجود جيوب لتنظيم داعش فى العاصمة.
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