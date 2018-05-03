مدير مصنع سكر أرمنت: انتهاء موسم كسر وعصر القصب وصرف 95% من مستحقات المزارعين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس محمود سامى مدير مصنع سكر أرمنت جنوب غرب الأقصر، اليوم الخميس، عن انتهاء المصنع من كافة تفاصيل كسر وعصر قصب السكر للعالم الجاري، كما أعلن عن صرف 95% من مستحقات المزارعين بقيمة تزيد عن 500 مليون جنيه، ويجرى صرف الباقى لهم خلال الأيام المقبلة.

وأضاف مدير مصنع سكر أرمنت – فى بيان صحفى – أنه تم توريد للمصنع خلال الموسم مليون و124 ألف طن و365 كيلو من محصول القصب، حيث أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القصب على مستوى المحافظة بلغت بالعام الحالى حوالى 34 ألفا و611 فدانا، فى موسم ناجح تماماً فى الكسر والعصير خلال الأسابيع الماضية.