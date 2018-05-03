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مدير عام الإسكان بالمنوفية يتفقد المبنى الإدارى لوحدة تراخيص مرور قويسنا

الخميس، 03 مايو 2018 03:17 م
مدير عام الإسكان بالمنوفية يتفقد المبنى الإدارى لوحدة تراخيص مرور قويسنا جانب من جولة وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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أجرى اللواء مهندس محمد محمد سليمان، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، جولة تفقدية شملت متابعة إنشاء المبنى الإدارى لوحدة تراخيص مرور قويسنا، وشدد خلال الجولة على ضرورة الانتهاء سريعا من المشروع.
 
شارك فى الجولة المهندس عبد الحميد عطية، وكيل مديرية الإسكان، والمهندس رضا عزت، المشرف على تنفيذ الأعمال، وتبين خلال الجولة أنه تم الانتهاء من كل الأرضيات الداخلية لكل الأدوار، وجارٍ تشطيب أعمال الرخام والدهانات والنجارة، والعمل بالسور من الناحية الغربية.
 
وشدد وكيل وزارة الإسكان، على مقاول العملية بسرعة إنهاء الأعمال وتلافى كل الملاحظات، والالتزام بتسليم المشروع فى المواعيد المحددة، مؤكدا حرصه الشديد على تنفيذ المشروعات التى تخدم الصالح العام وتهدف لتحقيق التنمية والتقدم.
 
 

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