محافظ قنا يضع حجر الأساس لمصنع درفلة الحديد بمنطقة قفط الصناعية







قنا - هند المغربى

وضع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، حجر الأساس لمصنع درفلة الحديد بمنطقة كلاحين قفط الصناعية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المصنع والشركاء الآخرين، والنائب محمد سليم عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأهالى مدينة قفط .



وأوضح الهجان، أن المصنع سيقام على مساحة 30 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تقدر بـ 23 مليون دولار يساهم في توفير من 250 إلى 300 فرصة عمل، مؤكدا أن القيادة السياسية تسعى دائما إلى توفير مناخ ملائم لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وأن وضع حجر الأساس لمصنع درفلة الحديد بتكلفة استثمارية تتخطي 400 مليون جنيه على أرض قنا هو خير دليل على نجاح تلك السياسات، لافتا أن منطقة قفط الصناعية شهدت مؤخرا إقامة العديد من المصانع الهامة، حيث تضم 60 مشروعا ما بين مشروعات منتجة وتحت الإنشاء بتكلفة مالية إجمالية تصل لمليون و 600 ألف جنيه وتوفر حوالى 3 الآف و 400 فرصة عمل للشباب.



وأكد أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لجذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنطقتين الصناعيتين بقفط ونجع حمادي وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم من أجل المساهمة بفعالية في دفع عجلة الإنتاج والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب تضمن حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن المحافظة تقوم حاليا بإنشاء مجمع لخدمات الإستثمار بهدف تيسير كافة الإجراءات علي المستثمرين مما يمثل عامل جذب اضافي لراغبي الإستثمار بالمحافظة بجانب ما تتمتع به من موقع متميز قرب موانئ التصدير بالبحر الاحمر وشبكة طرق داخلية واقليمية متميزة بالإضافة لتوافر الأيدى العاملة من الشباب والخريجين ذوى الكفاءة والجدية فى العمل، داعيا رجال الأعمال المصريين والأجانب إلى الاستثمار فى قنا، حيث تعطى امتيازات كبيرة للمستثمرين، مشددا على مسئولى الاستثمار والصناعة بقنا ضرورة بذل جهد تسويقى غير تقليدى لجذب المستثمرين .



من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة المصنع، أن قانون الاستثمار الجديد والذى صدر عام 2017 ساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة الإجراءات والتراخيص الخاصة بالمصنع فى وقت قياسي، مضيفا أنه سيتم البدء فى تشغيل خطوط انتاج المصنع مع نهاية عام 2019، موضحا أن الانتاج اليومي سيصل إلى 500 طن بما يعادل 180 الف طن سنويا، وذلك من خلال عدد 2 فرن و 5 خطوط انتاج مزودة باحدث التكنولوجيا.

وأشار إلى أن مجلس ادارة المصنع يسعي لزيادة الإنتاج مستقبلا ليصل إلى 35 أفف طن يوميا، وسلم رئيس مجلس ادارة المصنع درع لمحافظ قنان معبرا عن عظيم شكره وتقديره لما وجده من دعم وتعاون كبيرين من قبل المحافظ فى إنهاء الاجراءات الخاصة بإنشاء المصنع.

من جانب آخر، أجرى اللواء عبدالهجان محافظ قنا، جولة تفقدية لمنطقة كلاحين قفط الصناعية لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الإستثمارية التى تجرى بها رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

بدأ الهجان جولته بتفقد الأعمال الإنشائية التى تجرى بمصنعىّ المصرية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة والداكر للبلاستيك، موضحا أن مصنع الكيماويات يقع على مساحة 4 آلاف متر بتكلفة استثمارية تصل إلى 15 مليون جنيه ويوفر 75 فرصة عمل، بينما يقع مصنع الداكر على مساحة 800 م وتبلغ تكلفتة المالية مليون جنيه ويوفر 25 فرصة عمل .

كما اطلع المحافظ على الإنشاءات التى يجرى تنفيذها لإنشاء مركز صيانة منتجات إحدى الشركات الكبرى فى إنتاج الأجهزة المنزلية الواقع على مساحة 7 آلاف و785 مترًا مربعا بمنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط والذى يوفر 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة .

كما تفقد المحافظ عملية إنشاء سور حول المنطقة الحرة العامة بمدينة قفط والواقعة على مساحة 216 فدان، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من صب الأعمدة الخرسانية وجارى البدء فى أعمال البناء .