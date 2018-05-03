محافظ دمياط : إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بكفر سعد

محافظ دمياط : إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بكفر سعدالخميس، 03 مايو 2018 11:09 ص
إزالة تعديات
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة برئاسة حازم حواس ، بإزالة 16 حالة تعد على أراضى زراعية بكفر سعد بمساحة 3654.11 م ، وذلك بعدد 6 حالات بقرية الاسماعيليه و3 حالات بعزبة 3 و6 حالات بقرية السعدية البحرية ، وحالة واحدة بالمعاشات الكبيرة ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لحالات التعدي عليها في المهد.
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