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محافظ جنوب سيناء يفتتح اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للطائره

الخميس، 03 مايو 2018 04:13 م
محافظ جنوب سيناء يفتتح اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للطائره محافظ جنوب سيناء و المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للطائره


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للكره الطائره المنعقد بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ فى الفتره من 1 إلى 5 مايو الجارى.

وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة، البرازيلى "آرى جراسا"، و65 شخصيه دوليه يمثلوا أعضاء المكاتب التنفيذيه للكره الطائره على مستوى العالم، وأيضا فعاليات إجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة.

وأعرب المحافظ فى بيان عن سعادته البالغه لعقد هذا الاجتماع الدولى إلهام بشرم الشيخ وما له من تأثير ايجابى لتنشيط السياحة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعقد خارج مقر الاتحاد الدولى ولأول مرة فى مصر مما يجعله سعيدا جدا باختيار شرم الشيخ كرساله سلام من مدينة السلام.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع خريطة البطولات الإفريقية والأقليمية والدولية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة فى مختلف دول العالم، وعلى هامش الاجتماع تم الاتفاق على تنظيم بطولة دوليه سنويه للكرة الطائرة الشاطئية بشواطئ شرم الشيخ دعما للسياحة.

 

 


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