محافظ جنوب سيناء يشهد حفل ختام المهرجان الأول لقصار القامة بشرم الشيخ







جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السوليه،رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء، حفل ختام المهرجان الأول لقصار القامة " الأقزام" والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ بمشاركة 120 قزما على مستوي الجمهورية ونظم المهرجان جمعية النجوم الخيرية بالإسكندرية.

وبدأ المهرجان بماراثون للجري من منطقة الفنار وانتهى أمام فندق هيلتون الشلالات، بالإضافة لقيام بعض أقزام المهرجان بعمل غطسات تحت سح مياه شرم الشيخ الساحرة، وسيتم تقديم بعض العروض الفنية عل المسرح المفتوح لذوي الاحتياجات الخاصة، ودورة لكرة القدم الخماسية بملعب المدينة الشبابية تنشيطا للسياحة تحت عنوان " يوم في حب مصر".

وأقيم المهرجان برعاية اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء والمهندس خالد عبدا لعزيز، وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ونادي شرم الشيخ الرياضي الاجتماعي.وبحضور محمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة، ومحمد الغندور، مدير نادي شرم الشيخ، والشيخ جمال حبيب، رئيس الإدارة المركزي للأزهر الشريف بجنوب سيناء، وممثلي مديرية الأوقاف، ومديرية القوي العاملة ،والكابتن عبدا لواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ورئيس نادي جنوب سيناء الرياضي، وممثلي مشايخ وعواقل جنوب سيناء.