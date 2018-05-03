محافظ بورسعيد يكرم المتميزين بالديوان والأحياء احتفالا بعيد العمال (صور)







بورسعيد - محمد فرج

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددا من العاملين المتميزين فى الديوان العام للمحافظة وأحياء بورسعيد المختلفة، وسلمهم 31 شهادة "أمان"، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد العمال.

وقال المحافظ، فى بيان صادر عن المحافظة اليوم الخميس، إنه فخور بتواجده وسط العمال الذين يبذلون الجهد والعرق من أجل الآخرين، فهم نماذج مشرفة، وأقل شىء يُقدم لهم هو التكريم والعرفان بفضلهم، متابعا: "مصر تحتاج كل قطرة جهد وعرق لاستكمال الإنجازات والمشروعات العملاقة التى تتم على أرض مصر خلال 4 سنوات".

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد تحظى بالنصيب الأكبر فى مشروعات التنمية، ففى حقل ظهر تم تعيين أكثر من 30 مهندسا شابا من أبناء المحافظة بالمشروع، إضافة إلى أكثر من 300 من الأعمال الحرفية، والأمر نفسه فى مشروعات شرق بورسعيد.