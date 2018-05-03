محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة يضعان حجر الأساس لرصف وتطوير 14 طريقا

القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير - نيفين طه

استقبل اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لوضع حجر الأساس لرصف وتطوير عدد 14 طريقا بتكلفة 64.5 مليون جنيه، وذلك بشارع ترعة البيجامية بحى غرب شبرا الخيمة وذلك بحضور الدكتور صلاح حسب الله والمهندس محمود عطية أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة حيث سيتم البدء فى رصف 14 طريقا بـ9 مدن وذلك كالآتى: فى نطاق مدينة بنها طريقين وهم طريق علما - طحلة بطول 4000 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة 4.5 مليون جنيه وطريق عزبة الجراب إلى كفر أبو ذكرى بطول 4000 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

وفى مدينة طوخ سيتم تطوير ورصف 4 طرق وهم طريق أجهور- قرقشندة- ترسا بطول 3000 متر وعرض 7 أمتار بتكلفة تقديرية 3.9 مليون جنيه وطريق كفر منصور –الصبايحة بطول 2600 متر وعرض 6 متر بتكلفة 2.9 مليون جنيه وطريق الحسانية – مدينة قها بطول 2000 متر وعرض 7 أمتار بتكلفة تقديرية 2.6 مليون جنيه وطريق العمار – طريق مصرف طحلة بطول 3000 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة 3.4 مليون جنيه.

وفى حى غرب شبرا الخيمة سيتم رصف وتطوير شارع ترعة البيجامية بطول 4000 متر وعرض 12 مترا بتكلفة 9.1 مليون جنيه وبتطويره ستحدث إنفراجه مرورية كبيرة بمدينة شبرا الخيمة حيث يربط الطريق حى غرب شبرا الخيمة بالطريق الزراعى مباشرة.

وفى القناطر الخيرية فجارى رصف وتطوير طريق باسوس من الجسر بطول 6000 متر وعرض 6 أمتار وبتكلفة 6.8 مليون جنيه، وفى مدينة الخصوص سيتم رصف شارع الخصوص العمومى بطول 3000 متر وعرض 10 أمتار بتكلفة 5.7 مليون جنيه وفى مدينة شبين القناطر سيتم رصف وتطوير طريق كفر سعد حتى كفر الصهبى بطول 2000 متر وعرض 7 أمتار بتكلفة 2.6 مليون جنيه وفى مدينة الخانكة سيتم رصف وتطوير طريق ترعة إسماعيلية حتى سرياقوس بطول 4000 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

وفى مدينة قليوب سيتم رصف طريقين وهما طريق ترعة أبو المنجا من الجهة الغربية بداية من كوبرى ميت حلفا القديم وحتى الطريق الدائرى بطول 4000 متر وعرض 5 أمتار بتكلفة 3.8 مليون جنيه وإعادة رصف طريق "حلابة" حتى مسجد الصفا بصنافير بطول 3000 متر وعرض 7 أمتار بتكلفة 3.9 مليون جنيه وفى مدينة كفر شكر سيتم رصف وتطوير طريق جمعية المفتى حتى كفر مروان بطول 5000 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة 5.7 مليون جنية لتكون التكلفة الإجمالية للمشروع بالكامل 64.5 مليون جنيه.

وأكد المحافظ خلال وضعه لحجر الأساس على اهتمام المحافظة بتطوير البنية التحتية بالمحافظة والاهتمام برصف وتمهيد شبكة الطرق الفرعية للتخفيف على المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات مشددة بسرعة تنفيذ الأعمال والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية للعمل بدون إعاقة للحركة المروية.

وأضاف أن المحافظة لديها خطة لتطوير جميع الطرق الفرعية بالمحافظة وتنفذها وفق الاعتمادات المالية المتاحة ويتم إختيار الطرق حسب أولوية وحاجة المواطنين الملحة إليها.