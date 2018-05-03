محافظ الدقهلية لابد أن تكون مراكز الشباب منارة إشعاع رياضي وثقافي واجتماعي وحائط الصد ضد التطرف و الادمان







الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، تقديم دعم مالي لأنشطة مركز الشباب بقريه الخيارية مركز المنصورة بمبلغ 5 آلاف جنيه، وتقديم أطقم رياضيه لفريق كرة القدم بالمركز.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، احتفاليه افتتاح أعمال التطوير الجديدة بمركز شباب القرية تحت شعار "لا للإرهاب .. لا للمخدرات" والتي بلغت تكلفتها ما يقرب من 1.5 مليون جنيه وأبرزها تنفيذ ملعب كرة قدم سباعي تم تنجيله بالنجيل الصناعي وتزويده بحديقة للأطفال.

وأشار الشعراوي، لضرورة أن تكون مراكز الشباب على مستوى المحافظة وبجميع المحافظات مراكز اشعاع رياضي وثقافي واجتماعي لتفريخ المتميزين والموهوبين في كافة الالعاب الرياضية، مضيفاً لأهمية الدور الكبير الذى يمكن أن تقوم به مراكز الشباب لتكون حائط الصد المنيع ضد التطرف والارهاب ومقاومة الادمان.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن أساس ممارسة الرياضة بشكل عام هو المنافسة الشريفة وقبول الآخر وقبول الهزيمة بروح رياضيه متسامحة كما نفرح بالفوز، مؤكداً أن هذا المبدأ كفيل بمقاومه التطرف وسد منابع الارهاب لدى الشباب.

ووجه المحافظ، لضرورة تنظيم مسابقات رياضيه بين مراكز الشباب وبعضها لدعم روح المنافسة وخلق قاعده رياضيه في كافة الأنشطة الرياضية تساهم في اكتشاف المواهب، وأهميه توسيع قاعده الاستفادة من جميع مراكز الشباب خاصه في الالعاب الفردية التي تتيح المشاركة والتمثيل في المسابقات الدولية.

ومن ناحية أخري أشار الشعراوي، أن الدولة على مدار أربعه سنوات نفذت العديد من المشروعات الكبرى في جميع مجالات قطاعات المرافق والخدمات في مقدمتها الطرق والكباري والمدارس ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة وغيرها، مضيفا بان قريه الخيارية والقرى المجاورة على الطريق ستنعم بنتائج الانتهاء من المشروع الكبير الذى يتم تنفيذه في قطاع الطرق لازدواج طريق دمياط الشرقي بتكلفه تصل الى 400 مليون جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها في المحافظة حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين في المراكز والمدن والقروى والعزب.

وفى نهاية الاحتفالية شهد المحافظ، المباراة الودية التي أقيمت على الملعب الجديد بمركز الشباب بين فريقي منتخب الأندية وفريق الخياريه لكرة القدم.

وقدم رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، درع المركز لمحافظ الدقهلية، تقديراً لجهوده في دعم الرياضة والرياضيين بشكل عام، ورعايته ومساندته لمشروعات التطوير والدعم لمركز شباب الخياريه.

حضر الافتتاح رمضان شوربه، وكيل وزاره الشباب والرياضة، اللواء أحمد رأفت رئيس مركز ومدينة المنصورة، عدد من نواب البرلمان بالمحافظة، جمع كبير من جماهير القرية والشخصيات العامة بها.























