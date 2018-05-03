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محافظ البحيرة : اقامة 9 مشروعات إستثمارية بتكلفة 3 مليار جنيه

الخميس، 03 مايو 2018 03:51 م
محافظ البحيرة : اقامة 9 مشروعات إستثمارية بتكلفة 3 مليار جنيه المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة


البحيرة - ناصر جودة
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أعلنت المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة ، عن موافقة اللجنة العليا للإستثمار فى جلستها المنعقدة اليوم على إقامة 9 مشروعات إستثمارية متنوعة فى مجالات تدوير المخلفات ومزارع الدواجن ومحطات فرز الخضروات ، وتبلغ تكاليف المشروعات الإستثمارية  3 مليار و 97 مليون جنيه وتوفر 2170 فرصة عمل مباشرة ، بالإضافة إلى العديد من فرص العمل الغير مباشرة .

   وفى هذا السياق استقبلت محافظ البحيرة  وفدا من المستثمرين المصريين والأجانب برئاسة المهندس محمد السبع رئيس مجلس ادارة شركة تاسكو الدولية للتجارة والخدمات الهندسية العاملة فى مجال الطاقة .

حيث تم مناقشة الخطوات الخاصة بالبدء فى انشاء مصنع لتدوير المخلفات على مساحة 23 فدان بمنطقة الأعصم بمركز الدلنجات بتكنولوجيا المانية وباستثمارات أوروبية تبلغ 108 مليون يورو ، وبطاقة تدوير 1000 طن يوميا من المخلفات سوف تتيح انتاج حوالى 25 ميجاوات فى ساعة من الكهرباء بالإضافة الى انتاج الاسمدة ووقود المصانع .

ووجهت محافظ البحيرة باتخاذ كافة الاجراءات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لاستخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع.

 


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