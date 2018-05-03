محافظ أسيوط: إحلال وتجديد 7 مستشفيات وتوصيل 7 شبكات غاز و6 وحدات علاج طبيعى







أسيوط - ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، أنه جارى عملية إحلال وتجديد 7 مستشفيات على مستوى المحافظة بتكلفة تتعدى مئات الملايين بالإضافة إلى عملية تطوير كاملة من بينها مد شبكة الغازات لـ7 مستشفيات على مستوى المحافظة وتطوير مستشفى الصدر.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركته بفعاليات "اليوم العلمى الأول للبرنامج القومى لمكافحة العدوى" والذى أقيم بجامعة أسيوط فى إطار اليوم العالمى لغسل الأيدى بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة الأزهر فرع أسيوط بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط والدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية طب أسيوط والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور حسن المصرى وكيل طب الأزهر للدراسات العليا والبحوث والدكتورة هبه راشد رئيس وحدة مكافحة العدوى بجامعة أسيوط والدكتور أحمد موسى رئيس وحدة مكافحة العدوى بمديرية الصحة.

وشدد المهندس ياسر الدسوقى على أهمية غرس مفهوم مكافحة العدوى بجميع المستشفيات الموجودة بنطاق المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة ليس فقط لإنقاذ المرضى بل ولوقايتهم من انتشار الأمراض وحدوث أى مضاعفات أو عدوى من خلال تدريب الأطباء وطاقم التمريض على أسس مكافحة العدوى متمنيا تبنى مديرية التربية والتعليم مفهوم مكافحة العدوى وتعليمه للنشء مشيرا إلى حرصه الشديد على تسيير العديد من القوافل الطبية لتوعية المواطنين بمسببات الأمراض وكيفية الوقاية منها.

وقال المهندس ياسر الدسوقى، إن القطاع الصحى بمحافظة أسيوط شهد العديد من الإنجازات والتوسعات بالعديد من المستشفيات حيث تم اعتماد مبلغ 2.5 مليون جنيه من صندوق خدمة التنمية المحلية بالمحافظة للقطاع الصحى بالإضافة إلى إفتتاح توسعة العناية المركزة بمستشفى الصدر من14 سريرا إلى 35 سريرا وتوسعة شبكة الغاز بها لتغطى 35 سريرا وتجهيز وحدة مكافحة الدرن بجهاز أشعة جديدة وتجهيز معمل PCR بمستشفى الصدر.

وأضاف المحافظ أنه تم تزويد مستشفى الإيمان بجهاز لوحدة المناظير فضلا عن جهاز رنين مغناطيسى بتكلفة 12 مليون جنيه وجهاز للأشعة المقطعية بتكلفة 4 ملايين جنيه وافتتاح وحدة الحروق بطاقة 30 سريرا بعدما كانت تحتوى على 12 سريرا فقط وافتتاح وحدة الإصابات مزودة بأجهزة تنفس صناعى بتكلفة 2.25 مليون جنيه ووحدة معمل السموم بتكلفة 900 ألف وعناية مركزة بتكلفة 6 مليون وإنشاء معمل PCR بتكلفة 1.5 مليون وجارى تطوير المستشفى من خلال جهاز المشروعات الوطنية للقوات المسلحة بتكلفة 8.6 مليون وتحت إشراف مديرية الإسكان وافتتاح مركز لجراحة الإسنان وتجهيز وحدة كلى صناعى بالمستشفى وإفتتاح عيادة الأسنان بمستشفى النساء.

وتابع محافظ أسيوط أنه جارى أعمال إحلال وتجديد لـ7 مستشفيات بنطاق المحافظة وتوصيل 7 شبكات غاز بمستشفيات الإيمان العام وأسيوط العام والقوصية وصدفا والبدارى وساحل سليم وافتتاح 6 وحدات علاج طبيعى ومسح 500 ألف مواطن لفيروسC و20 ألف مواطن على الأمراض غير المعدية وتنظيم قافلتين أسبوعيا للقرى والنجوع المحرومة وتنفيذ 75 لقاء حوار مجتمعى وإستهداف 16 ألفا و212 سيدة من خلال برنامج الألف سلة ورفع مستوى أمان الخدمات الطبية بمستشفيات المحافظة من 61% إلى 72% كما تم قبول تبرع أحد المواطنين بمبلغ 5 ملايين جنيه لتطوير مستشفى الرمد وإنشاء وحدة قسطرة القلب ووحدة العناية المركزة بمستشفى أسيوط العام.

وقال الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، إن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لم يتأخر عن دعم جامعة أسيوط ومستشفياتها فى شتى المجالات مشيرا إلى الإنجازات التى شهدها القطاع الصحى فى عهد محافظ أسيوط منوها إلى أهمية التعاون بين جامعة أسيوط ومديرية الصحة وجامعة الأزهر فى نشر مفهوم مكافحة العدوى.

وقال الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث إن هناك توجه للانتقال بجامعة أسيوط إلى جامعات الجيل الثالث لخدمة المجتمع المحيط بها.

كما أعربت الدكتورة هبة راشد رئيس وحدة مكافحة العدوى بجامعة أسيوط، عن سعادتها لإقامة المؤتمر الأول لمكافحة العدوى بجامعة أسيوط عقب دمج وحدة مكافحة العدوى بمحافظة أسيوط عام 2015م من خلال فريق مكون من 16 طبيبا و24 ممرضا وممرضة مدربين على طرق مكافحة العدوى مشيرة إلى وجود طبيب و2 تمريض بكل مستشفى جامعى بوحدة مكافحة العدوى.

وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن مكافحة العدوى هى هدف مهم من أهداف الجودة فى جميع المستشفيات مؤكدا على دور الجامعة فى تدريب الأطباء والتمريض بالصحة على أحدث النظم الطبية والعلاجية بصفة مستمرة.

وفى ختام المؤتمر قدمت مديرية الصحة درع المديرية لمحافظ أسيوط على جهوده المبذولة فى قطاع الصحة بالمحافظة فضلا عن تقديم درع للدكتور أحمد عبده جعيص والدكتور طارق الجمال والدكتور أحمد المنشاوى والدكتور محمد زين والدكتور حسن المصرى والدكتورة هبه راشد والدكتور أحمد موسى كما تم تسليم شهادات تكريم للحاصلين على دبلومات مكافحة العدوى بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.