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فريق "رحلة المليون" بطب المنيا يطلق حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدى

الخميس، 03 مايو 2018 03:56 م
فريق "رحلة المليون" بطب المنيا يطلق حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدى فريق رحلة المليون


كتب فريق المحافظات
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أطلقت فريق رحلة المليون بكلية الطب جامعة المنيا حملة للتوعية عن سرطان الثدى واستكمال المسيرة مع السيدات المرضى حتى شفائهم، وبمشاركة طلاب كلية الطب بالجامعة. 

وذلك إنطلاقاً من دور جامعة المنيا الخدمى تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسنى سيد عبد الغنى عميد كلية الطب.

وأشار الدكتور مجدى مصطفى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى بيان إلى أن طلاب كلية الطب من مختلف الفرق قاموا بتنظيم عشر ندوات استهدفت نساء محافظة المنيا من سن 18 – 70 عاماً، كما تم  توقيع الكشف الطبى لعدد 250 حالة، بالإضافة إلى حملات توعية فى مراكز المحافظة ومدارسها، لافتاً بأنه تم إقامة عيادة اليوم الواحد لفحص السيدات بمستشفى النساء والأطفال والولادة الجامعى بقسم الأشعة حيث تم الكشف وفحص الحالات بأشعة السونار والماموجرام، وتم أخذ العينات لبعض الحالات وفحصها بقسم الباثولوجى بكلية الطب.

وأضاف الدكتور ناصر زغلول منسق فريق رحلة المليون بأن الحملة نبعت من فكرة لطالبات الفرقة السادسة بكلية الطب جامعة المنيا بهدف التوعية والكشف المبكر لسرطان الثدى وتبنتها كلية الطب وانظم اليها فريق من الأطباء والشباب من مختلف الفرق بالكلية ومن خلالها تم تنظيم العديد من الندوات فى مراكز بنى مزار ومطاى وملوى، والعدوة، وأبو قرقاص بالمنيا، وتستمر أنشطة الفريق لمراكز وقرى محافظة المنيا لإجراء مسح شامل لسيدات المحافظة.

أشرف على الحملة الدكتور ناصر زغلول أستاذ الجراحة بكلية طب جامعة المنيا، والدكتور علاء طلعت  أستاذ جراحة أورام الثدى والتجميل انجلترا.

 


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