غدًا.. محافظ أسوان يطلق حملة نظافة عامة عقب العاصفة الترابية

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، عن تنظيم حملة نظافة شاملة عقب تعرض المحافظة لعواصف ترابية على مدار الأيام الماضية، على أن تبدأ الحملة من باكر الجمعة ولمدة أسبوع فى الفترة من 4 حتى 11 مايو الجارى من داخل البيت والمسجد والكنيسة ومركز الشباب والنادى والمدرسة وقصور وبيوت الثقافة إلى الشوارع المحيطة، بها على أن يسبقها من الآن وحتى الأحد المقبل تكثيف أعمال النظافة من مجالس المدن فى الشوارع والميادين الرئيسية خاصة الكنس ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول، استكمالاً للملحمة الوطنية التى شهدتها محافظة أسوان للنظافة والتجميل منذ شهر.

جاء ذلك فى اجتماع المحافظ للتخطيط وتنفيذ هذه الحملة بحضور معاون المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الصحة والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والأوقاف والأزهر، فضلاً عن ممثلى كنائس الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية وفرع المجلس القومى للمرأة.

وأكد اللواء مجدى حجازى أن تنفيذ حملة النظافة الشاملة بمشاركة كل قوى المجتمع من مواطنين ومدارس ومراكز شباب وأندية رياضية وثقافية ودور عبادة وبمساندة كاملة من الوحدات المحلية يهدف إلى تحويل الجهود الفردية إلى جماعية بما ينعكس بدوره على نظافة وتجميل البيئة المحيطة من الشوارع المجاورة، موضحًا بأنه بالتوازى يتم التنسيق بين كل الجهات المعنية لقيام كل جهة بدورها طبقًا للتوقيتات التى تناسبها فى إطار برنامج زمنى محدد فيه دور كل جهة، على أن يتم الاستعانة والآخذ بالدروس المستفادة فى الحملة الماضية بشأن توزيع المعدات والجهات المشاركة.

وفى الوقت نفسه يقوم فرع المجلس القومى للمرأة بتكثيف جهود التوعية للوصول لأكبر عدد ممكن من المشاركين المتطوعين للعمل على إنجاح فعاليات حملة النظافة الشاملة وتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.