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"طرق الأقصر": إزالة التربة الزلطية فى الكرنك ونجع الطويل ورصفها من جديد

الخميس، 03 مايو 2018 01:45 م
"طرق الأقصر": إزالة التربة الزلطية فى الكرنك ونجع الطويل ورصفها من جديد رصف شوارع - أرشيفية


الأقصر - أحمد مرعى
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قال المهندس أسعد مصطفى، مدير عام الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، إنه جارٍ العمل حاليا فى رصف عدد من الطرق على مستوى المحافظة بالكامل، ومنها منطقة الهيلتون بالكرنك، كما يتم إلقاء تربة زلطية بالوحالات فى نجع الطويل.

وأضاف مدير عام مديرية الطرق والنقل، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه جارٍ ترميم الشوارع فى منطقة "الكرنك بارك"، وترميم الشوارع التى مرت بها شبكات الغاز الطبيعى، ومنها الطريق من ميدان الملك عبد الله "التجارة سابقا" وصولا إلى فندق "إيتاب" بجوار بنك مصر، وذلك بطول 450 مترا، بجهود عمال مديرية الطرق والنقل.

وأكد "مصطفى" أنه جار العمل فى رصف طريق الضبعية غربى الأقصر، بدءا من كمين الضبعية حتى كمين القرنة بطول 9 كيلو مترات، ومن المقرر البدء فى رصف كل من طريق الساحة الرضوانية وتركيب بلدورة بامتداد 1500 متر، وطريق المريس "مشاية العمدة" بطول 1000 متر، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بضغط الجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة لرصف الشوارع، ما يسهم فى رفع المعاناة عن المواطن، سواء من سائقى السيارات أو المشاة، وحتى يشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له، إضافة لتأكيد المظهر الجمالى للمحافظة.

ولفت المهندس أسعد مصطفى، إلى أنه تم الانتهاء من تركيب بلاط "الانترلوك" فى شوارع الحمارة وصلاح سالم، إضافة إلى عزبة أبو زينة بالمنشية، والشوارع المتفرعة من محمد فريد بالمنشية، بتكلفة إجمالية مليون جنيه، كما تم الانتهاء أيضا من تركيبات "الانترلوك" بشارع السايس وتفرعاته، وحارة عبد الفتاح الخواجة، وحارة ديوان السوالم.

ولفت مدير عام الطرق والنقل بمحافظة الأقصر فى بيانه، إلى أنه من المقرر خلال الخطة الاستثمارية الحالية 2017/ 2018، تنفيذ أعمال "الانترلوك" فى حارة عبد الحميد، وحارة مدرسة البنات، وشارع الجنينة، وشارع الرعاية، وحارة الدكاترة، وشارع مصطفى عبد الصادق، وشارع الشهيد عبد البارى.


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