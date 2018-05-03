ضبط 20 سيارة مخالفه بحملة للمسطحات البيئه بالقناطر الخيرية

ضبط 20 سيارة مخالفه بحملة للمسطحات البيئه بالقناطر الخيريةالخميس، 03 مايو 2018 05:22 م
عوادم السيارات - أرشيفية
إضافة تعليق
شنت إدارة المسطحات المائية والبيئة والمرور، اليوم الخميس، حملة لفحص عادم المركبات على الطريق بمدينة القناطر الخيرية، للعمل على الحد من التلوث البيئ، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
شارك فى الحملة شرطة البيئة والمسطحات بالقناطر الخيرية، ومديرية أمن القليوبية، والمركز الفنى لفحص عادم السيارات بوزارة البيئة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 20 سيارة مخالفة للمواصفات البيئية، وفحص70مطابقة للمواصفات البيئية، تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.
إضافة تعليق
10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية
محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة