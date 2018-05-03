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ضبط 20 سيارة مخالفه بحملة للمسطحات البيئه بالقناطر الخيرية

الخميس، 03 مايو 2018 05:22 م
ضبط 20 سيارة مخالفه بحملة للمسطحات البيئه بالقناطر الخيرية عوادم السيارات - أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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شنت إدارة المسطحات المائية والبيئة والمرور، اليوم الخميس، حملة لفحص عادم المركبات على الطريق بمدينة القناطر الخيرية، للعمل على الحد من التلوث البيئ، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

شارك فى الحملة شرطة البيئة والمسطحات بالقناطر الخيرية، ومديرية أمن القليوبية، والمركز الفنى لفحص عادم السيارات بوزارة البيئة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 سيارة مخالفة للمواصفات البيئية، وفحص70مطابقة للمواصفات البيئية، تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

 

 


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